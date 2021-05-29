Путин направил приветствие участникам и гостям конкурса "Детская Новая волна"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Детская Новая волна - 2021". Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Вновь легендарный "Артек" становится центром притяжения для одаренных ребят из разных стран, предоставляет им прекрасную возможность выступить на сцене, продемонстрировать зрителям и строгому жюри свой талант, получить бесценный опыт общения с признанными мэтрами современной эстрады и, конечно, подружиться со сверстниками, познакомиться с достопримечательностями Крыма. Убежден, что традиционно гостеприимная, теплая атмосфера популярного конкурса подарит всем самые добрые эмоции и впечатления", - отметил глава государства.

Путин пожелал участникам успехов и всего наилучшего.

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Детская Новая волна" в этом году проходит в Международном детском центре "Артек" в Крыму 29-30 мая.