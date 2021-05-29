СМИ: премьер Великобритании Джонсон женился в Лондоне

ЛОНДОН, 29 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон женился на своей невесте Кэрри Симондс в субботу в Лондоне. Как сообщила газета The Sun, бракосочетание, которое не афишировалось, прошло в католическом Вестминстерском соборе.

На церемонии присутствовал лишь узкий круг родных и друзей, отмечает издание. Как уточняет газета, о свадьбе не знали даже близкие помощники премьера, а 30 гостей получили приглашения в последнюю минуту. Как сообщали ранее СМИ, официальная церемония бракосочетания 56-летнего Джонсона планировалась на 30 июня 2022 года.

Как отмечает газета The Daily Telegraph, Джонсон стал вторым премьер-министром в истории Великобритании после Роберта Дженкинсона (1770-1828), который женился, будучи главой правительства. Дженкинсон связал себя узами брака с леди Мэри Честер в 1822 году, премьерский же пост он занимал с 1812 по 1827 год.

Джонсон и Симондс объявили о помолвке в начале марта прошлого года. Это произошло после того, как премьер согласовал условия развода со своей второй супругой Мариной Уилер, с которой состоял в браке c 1993 года.

В апреле прошлого года у Джонсона и Симондс родился сын. Его назвали Уилфред Лоури Николас в честь деда премьера Уилфреда, деда невесты Лоури, а также врачей Ника Прайса и Ника Харта. Последние оказывали помощь политику, когда он попал в отделение интенсивной терапии с коронавирусной инфекцией в апреле прошлого года. После выписки Джонсон признавался, что был близок к смерти, и две недели восстанавливал здоровье в загородной резиденции Чекерс под Лондоном.