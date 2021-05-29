Около 1,5 тыс. человек приглашены на 18-й Венский бал в московском Гостином дворе

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Благотворительный Венский бал открылся в Гостином дворе в Москве. В этом году он проходит в 18-й раз, на бал приглашены около 1,5 тыс. человек, мероприятие проходит при соблюдении антикоронавирусных мер, передает корреспондент ТАСС.

Бал в Гостином дворе открыли около 100 пар дебютантов. По традиции это будут незамужние девушки от 16 до 23 лет и неженатые молодые люди в возрасте от 18 до 28 лет. Мероприятие посвящено 250-летнему юбилею со дня рождения Людвига ван Бетховена.

С приветственным словом перед участниками мероприятия выступил генеральный директор компании "Венский бал Москва" Александр Смагин. Он напомнил о необходимости соблюдать правила безопасности, связанные с коронавирусом. В частности, на мероприятии нужно соблюдать дистанцию.

"После почти двухгодичного перерыва мы собрались здесь вновь, чтобы пообщаться друг с другом, насладиться божественной музыкой, насладиться танцами. Я очень рад всех вас видеть тут. С новым, 18-м, венским балом", - сказал Смагин на церемонии открытия бала.

Он добавил, что сегодня запланирована насыщенная программа. В качестве ведущих мероприятия в этом году пригласили президента Российского танцевального союза Станислава Попова и актрису Нонну Гришаеву. "Всего в этом году на бал приглашено около 1,5 тыс. участников", - рассказали ТАСС организаторы мероприятия.

Ранее сообщалось, что вечер пройдет в сопровождении симфонического и джазового оркестров, на гала-концерте прозвучат арии из оперы "Фиделио" и фрагменты 9-й симфонии. Их исполнят звезды российской и мировой оперы: меццо-сопрано Агунда Кулаева, бас Алексей Тихомиров, сопрано Светлана Касьян и тенор Игорь Морозов.

О бале

Венский бал в Москве является благотворительным. Бенефициарами XVIII Венского бала стала известная благотворительная организация "Русфонд" и Центральная балетная школа в Москве.

Венский бал проводится в Москве с 2003 года. По традиции праздник открывается торжественным выходом юношей и девушек, которые исполняют полонез и вальс. На мероприятии действует строгий дресс-код: девушки должны быть в вечерних платьях в пол, а юноши - в черных фраках или парадной военной форме.