Superjob выяснил, считают ли ошибки в резюме веской причиной для отказа в приеме на работу

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Почти каждый пятый рекрутер - около 17% - уверен, что грамматические ошибки в резюме являются достаточным основанием для отказа в трудоустройстве. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"17% рекрутеров уверены, что грамматические ошибки в резюме - это всегда достаточная причина для отказа в трудоустройстве, независимо от позиции, на которую претендует соискатель. Каждый третий менеджер по работе с персоналом (33%) считает грамматические ошибки неприемлемыми лишь в резюме претендентов на определенные позиции. Судя по комментариям, чаще всего речь идет о должностях, на которых грамотность является одним из обязательных навыков: это топ- и мидл-менеджеры, секретари, делопроизводители и персональные ассистенты, менеджеры по работе с клиентами, копирайтеры, редакторы и SMM-менеджеры", - говорится в тексте исследования.

Также ошибки в резюме могут усложнить трудоустройство бухгалтеров, инженерно-технических работников, HR-менеджеров, PR-специалистов, бизнес-тренеров и юристов. В то же время, по мнению 39% представителей работодателей, неграмотность не может быть причиной отказа в трудоустройстве.

Авторы исследования отмечают, что наиболее категоричны в отношении неграмотных кандидатов рекрутеры, подбирающие персонал для банков: практически каждый четвертый из них (24%) считает ошибки в резюме достаточной причиной для отказа любым кандидатам. Почти так же строго оценивают соискателей, не знакомых с правилами русского языка, в сфере информационных технологий (22%).

Опрос проводился 14-20 мая текущего года во всех федеральных округах РФ. В нем приняли участие 1 тыс. менеджеров по работе с персоналом и другие представители организаций и предприятий, ответственные за подбор кадров.