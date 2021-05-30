В Приморье участниками всероссийского полумарафона "ЗаБег.РФ" стали около 3 тыс. человек

ТАСС, 30 мая. Регистрацию для участия в V Всероссийском полумарафоне "ЗаБег.РФ" во Владивостоке прошли около 3 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.

"Зарегистрировались 3 тыс. человек, самой популярной у участников стала дистанция в 10 км", - сообщили организаторы.

В регионе местом проведения мероприятия выбран остров Русский. Стартовая площадка марафона находится на территории Дальневосточного федерального университета, а маршрут проходит через мост, соединяющий остров с материковой частью Владивостока. Участникам предлагалось выбрать дистанцию, соответствующую их уровню подготовки: 5, 10 или 21,1 км. Для детей подготовлена километровая трасса, которую юные спортсмены смогут пробежать самостоятельно или вместе с родителями.

Как сообщили в Министерстве физической культуры и спорта края, юбилейный полумарафон пройдет в 85 городах России и установит новый мировой рекорд. "Синхронный старт - одна из уникальных особенностей всероссийского полумарафона, которая сделала проект одним из самых масштабных спортивных событий в стране", - отметили в ведомстве.

Забег на Дальнем Востоке

Активное участие в полумарафоне принимают и жители других регионов Дальнего Востока. Так, количество зарегистрировавшихся участников на Камчатке с 2020 года удвоилось, на участие в забеге зарегистрировались 440 человек. В Южно-Сахалинске заявки для участия в спортивном мероприятии подали более 800 человек.

Впервые за пятилетнюю историю всероссийского забега полумарафон "ЗаБег.РФ" прошел в Хабаровске в очном формате, на старт четырех дистанций встали более 700 человек. Как пояснили ТАСС организаторы забега, самыми популярными дистанциями среди взрослых спортсменов стали 5 км и 10 км, а билеты на детский километровый забег были выкуплены за несколько дней до старта.

Спортсмены из Амурской области традиционно принимают участие в забеге в городах, которые принимают спортивное событие очно - Владивостоке или в Хабаровске, либо дистанционно. В этом году заявки на онлайн-старт через официальный сайт спортивного события оформили не менее двух десятков человек.

"В эти выходные наши зарегистрированные спортсмены скоординировались и, хоть и не большими, но группами, пробежали любимые трассы: кто в пригороде Благовещенска, кто по городской набережной", - сказала ТАСС руководитель клуба "Бег к мечте" Альбина Попова. Участники дистанционного забега так же, как и "очники", за преодоленные дистанции получат медали финишеров, главное - зафиксировать результат с помощью бегового приложения или трекера и отправить организаторам для отчета.