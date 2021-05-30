Мишустин поздравил работников химической промышленности с профессиональным праздником

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов химической промышленности с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте правительства.

"Благодаря вашему труду, энергии, целеустремленности в нашей стране открываются новые химические элементы, производятся инновационные препараты и вещества, искусственные волокна и ткани, автомобильные масла", - подчеркнул премьер.

Премьер-министр добавил, что современный химический комплекс является одним из драйвером национальной экономики и от эффективности его работы зависит развитие большого числа отраслей: от машиностроения и строительства до сельского хозяйства, транспорта, пищевой, текстильной и мебельной промышленности. "Сегодня отрасль динамично развивается, демонстрирует рост выпуска продукции и наращивание экспортного потенциала. Важно, что ведется большая работа по созданию цифровой платформы химкомплекса, в производство внедряются инновационные разработки и цифровые технологии", - говорится в телеграмме.

Мишустин поблагодарил предприятия, которые в период пандемии коронавирусной инфекции переориентировались на выпуск необходимой продукции и средств защиты, и пожелал работникам химической промышленности новых достижений, здоровья и благополучия.

День химика учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР в 1965 году. В России праздник отмечается в последнее воскресенье мая.