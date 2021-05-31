Без осадков и до 16 градусов тепла ожидается в Москве 31 мая

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Облачно с прояснениями, без осадков и до 16 градусов тепла будет в Москве в понедельник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в столице составит плюс 14-16 градусов, ночью столбики термометров могут опуститься до пяти градусов тепла.

В Подмосковье днем ожидается от плюс 12 до плюс 17 градусов. В ночь на вторник температура может опуститься до двух градусов.

Ветер северо-восточный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба.