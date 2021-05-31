Астрономическое лето наступит в Северном полушарии Земли в ночь на 21 июня

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Летнее солнцестояние, ожидаемое 21 июня, принесет в Северное полушарие астрономическое лето, а в Южное - зиму. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе Московского планетария.

"В понедельник, 21 июня, наступит астрономическое лето. День летнего солнцестояния порадует нас самым высоким Солнцем и самым длинным световым днем и в году. Продолжительность светового дня в Москве в этот день составит 17 часов 33 минуты", - сказали ТАСС в планетарии.

В приполярных широтах Северного полушария наступят белые ночи, а в Заполярье - полярный день, также отметили астрономы.

В июне жители Земли также смогут увидеть кольцеобразное затмение Солнца - редкое событие ожидается в четверг, 10 июня. В России максимальная фаза будет видна с территорий Якутии и Чукотки.