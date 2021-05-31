{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Минске проверяют сообщения о минировании нескольких школ

По каждому факту сообщения сотрудники милиции проведут проверку, сообщили в ГУВД

МИНСК, 31 мая. /ТАСС/. Сотрудники минской милиции проверяют сообщения о минировании нескольких столичных школ. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

"Сегодня в милицию обратились руководители нескольких школ, которые сообщили о поступивших на почту учреждений образования сообщениях о заложенных взрывных устройствах", - отмечается в сообщении минской милиции.

По данным пресс-службы, на места отправляются сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности. "По каждому факту сообщения сотрудники милиции проведут проверку", - проинформировали в ГУВД. Там напомнили, что ранее уже неоднократно поступали сообщения об опасности, которые не подтвердились.

Теги
Белоруссия
Пандемия COVID-19
В Приморье за месяц развернули 300 дополнительных коек для пациентов с коронавирусом
На сегодняшний день в 17 медучреждениях края развернуто 1 034 койки
Читать полностью