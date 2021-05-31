Телеведущий Попов выиграл праймериз "Единой России" в Кунцевском округе Москвы

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Телеведущий Евгений Попов победил в предварительном голосовании "Единой России" по отбору кандидатов партии на выборы депутатов Госдумы по Кунцевскому одномандатному округу в Москве.

Согласно результатам голосования, опубликованным на сайте праймериз в понедельник, Попов занял первое место в округе, набрав 17 575 голосов избирателей. На втором месте оказалась председатель правления товарищества собственников жилья (ТСЖ) "Рублевское шоссе, 18-1" Лилия Пасечник (11 943), а на третьем месте расположилась пенсионерка Вера Жигалова (10 766).

Выдвижение кандидатов на праймериз в этом году стартовало 15 марта и завершилось 14 мая, в общей сложности на предварительное голосование к думским выборам зарегистрировались более 5,5 тыс. человек.

Основной формой проведения праймериз в этом году был онлайн-формат, в котором они проходили с 24 по 30 мая. Исключительно в электронном виде предварительное голосование состоялось в 43 субъектах РФ, еще в 42 регионах была предусмотрена смешанная форма голосования, в очном формате праймериз проходили 30 мая.

"Единая Россия" - единственная партия, которая почти 10 лет проводит предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы разного уровня, участие в нем является обязательным для выдвижения от партии.