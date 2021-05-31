Кипр изменил эпидемический статус восьми стран в новом реестре

НИКОСИЯ, 31 мая. /ТАСС/. Власти Республики Кипр оставили Россию в числе стран "красной" категории. Пассажирам, не прошедшим вакцинацию от коронавируса, следует иметь результаты двух диагностических тестов. Об этом свидетельствуют данные нового недельного реестра деления стран, который в понедельник обнародовал кипрский Минздрав.

Власти Кипра также повысили эпидемический статус восьми стран до "оранжевой" группы, пассажирам из этих стран требуется результат одного теста.

Из "красной" категории в "оранжевую" с 1 июня будут переведены Канада и Кувейт, а с 3 июня - Австрия, Болгария, Чехия, Венгрия, Италия и Польша.

Для невакцинированных пассажиров из стран "красной группы", в которую входит Россия, действуют следующие требования для прилета на Кипр: прибывающим необходимо не ранее, чем за 72 часа до вылета пройти ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию с получением сертификата на английском языке (кроме детей до 12 лет), получить провизу для въезда на Кипр и в течение 24 часов до вылета заполнить анкету по адресу: cyprusflightpass.gov.cy/en/home, загрузив на нее результаты ПЦР-теста на английском языке.

Уже по прибытии на остров россиянам и гостям из других стран "красной группы" придется повторно пройти тестирование на коронавирус. Стоимость теста оплачивают сами пассажиры, она составляет €30 евро в аэропорту Ларнаки и €32 в аэропорту Пафоса. Медицинские власти Кипра затем проинформируют пассажиров о результатах этого теста с помощью СМС-сообщения, которое должно будет поступить им в течение трех часов после того, как они покинут аэропорт.

Однако пассажиры, прошедшие полный курс вакцинации как российским препаратом "Спутник V", так и китайским - Sinopharm, а также вакцинами от коронавируса, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA), а именно Pfizer - BioNTech, Vaxzevria, Moderna и Janssen, могут приезжать в Республику Кипр без сертификата о прохождении диагностического теста на коронавирус. Они будут избавлены от необходимости помещения на карантин, обязательного прохождения диагностических тестов. Несмотря на общие правила, кипрские власти обладают правом подвергать тестированию в выборочном порядке отдельно взятых вакцинированных пассажиров.

Карта вакцинации должна быть у прилетающих на руках, кроме того, вакцинированным пассажирам необходимо заполнить в течение 24 часов перед вылетом на Кипр специальную форму CyprusFilghtPass на сайте www.cyprusflightpass.goc.cy/en/vaccinated-fly-request.