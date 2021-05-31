Собянин открыл обновленный дворец бракосочетания на Бутырской улице в Москве

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл дворец бракосочетания на Бутырской улице после капремонта.

"Московская система ЗАГС очень серьезно трансформировалась за последние годы. Большинство всех услуг ушло в многофункциональные центры "Мои документы", где начали заключать браки и другие гражданские акты. Конечно, большому количеству москвичей необходима торжественная обстановка при регистрации брака", - сказал Собянин журналистам.

Он напомнил, что зарегистрировать брак в столице можно на множестве уникальных площадок: в Останкинской телебашне, "Москва-сити", старинных особняках и даже в планетарии.

"Тем не менее, все равно огромной популярностью пользуются исторические дворцы бракосочетания. И этот, на Бутырской улице, пожалуй, самый популярный дворец, находился в достаточно сложном техническом состоянии, его полностью реконструировали. Сегодня это первоклассный дворец, который многие годы будет местом, где в торжественной обстановке заключаются браки москвичей. Торжественная обстановка, комфорт. Я думаю, что и другие ЗАГС, дворцы бракосочетания тоже будут пользоваться популярностью. Поздравляю москвичей, многие семейные отношения начались именно в этом историческом здании", - заключил мэр.

Как сообщается в материалах мэрии, обновленный дворец бракосочетания начнет работу 1 июня.

Решение о проведении капитального ремонта дворца бракосочетания № 4 было принято в 2019 году, работы заняли чуть больше года. Во время ремонтных работ не проводилась только торжественная регистрация брака, остальные услуги оказывались. Во дворце бракосочетания заменили инженерные системы, кровельные покрытия, 39 окон и 65 дверей, сделали дизайнерскую отделку внутренних пространств, утеплили фасад, выполнили перепланировку помещений. В здании создали безбарьерную среду, включая дополнительный зал для бракосочетания маломобильных граждан.

Кроме того, во дворце сохранили и отреставрировали исторические элементы - широкую мраморную лестницу из 32 ступеней, ведущую на второй этаж, люстру в главном зале и колонны. На первом этаже уложили новый пол из мрамора. Также в здании установили системы вентиляции, кондиционирования и видеонаблюдения. В результате ремонта площадь для торжественной регистрации брака увеличилась до 1,3 тыс. кв. м. На окнах появились декорированные орнаментом решетки. В главном зале находится уникальная многоярусная стеклянная люстра, созданная в единственном экземпляре на Московском стекольном заводе и сохранившаяся с первого дня открытия дворца.

Дворец бракосочетания после ремонта перейдет на семидневную рабочую неделю. Сотрудники дворца смогут проводить примерно на 40% больше церемоний заключения брака - до 10 тыс. в год.

До конца 2021 года также планируется завершить капитальный ремонт Люблинского отдела ЗАГС по адресу: Восьмая улица Текстильщиков, дом 14.