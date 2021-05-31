Путин поручил довести до конца вопрос о контроле питания в школах родительскими комитетами

СОЧИ, 31 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что вопрос о доступе родительских комитетов к контролю за качеством горячего питания в школах является "тонким, требующим постоянного внимания со стороны санитарных врачей", но обоснованным. Как подчеркнул глава государства в понедельник на встрече с уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой, эту инициативу нужно довести до конца.

Омбудсмен на встрече доложила президенту о нарушениях, которые были выявлены во время проверок в школах. В частности, по ее словам, в некоторых учреждениях "вместо обеда выдавали меню завтрака". "Стоимость разная, и дети как бы сыты. Но на здоровье детей такая подмена не очень хорошо сказывается, тем более что это нарушение закона", - заметила Кузнецова. По ее словам, аппарат уполномоченного провел вместе с Генпрокуратурой "масштабные проверки по образовательным организациям", и сейчас школы постепенно устраняют найденные нарушения.

"Я уже говорил об этом: ясно, что это вопрос тонкий, требующий постоянного внимания со стороны санитарных врачей, тем не менее доступ родительских комитетов к организации питания, к его качеству вполне обоснован, - сказал в ответ президент. - И это нужно довести до конца".

Путин в послании Федеральному собранию 2020 года предложил организовать бесплатное горячее питание для всех учеников с первого по четвертый классы. В школах, технически готовых к этому, младшеклассники должны были начать получать такое питание с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года. По данным Роспотребнадзора, в 2020-2021 учебном году 99,8% учащихся начальных классов во всех регионах стали получать такое питание, в то время как в предыдущем учебном году горячим питанием были обеспечены все младшеклассники только в 18 регионах.

Во время посещения координационного центра правительства в апреле 2021 года глава государства отметил, что возможность контроля за качеством горячего питания в школах должны получить родительские комитеты. Роспотребнадзор, по словам президента, со своей стороны должен провести "дополнительное обследование учебных учреждений", так как "какие-то школы пока не готовы".