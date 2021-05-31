Ульяновские предприятия начнут тестировать не привитых от коронавируса сотрудников с июля

УЛЬЯНОВСК, 31 мая. /ТАСС/. Требования по обязательному тестированию не вакцинированных от коронавируса сотрудников предприятий начнут действовать в Ульяновской области с 1 июля. Об этом в понедельник сообщил на заседании штаба по комплексному развитию региона врио губернатора Алексей Русских.

Правительство региона 25 мая сообщало, что работодатели должны перевести на удаленку от 10% до 40% сотрудников в зависимости от числа вакцинированных работников в коллективе. Кроме того, предприятия должны были проводить обязательное тестирование не привитых от коронавируса сотрудников. Соответствующие изменения в указ "О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности" должны были вступить в силу с 1 июня.

"Хочу уточнить, что правовой блок изначально поторопился с вступлением в силу требований по обязательному тестированию. Поэтому мной принято решение отложить обязательность исполнения требования до 1 июля", - сказал он.

Русских добавил, что указ вызвал большой общественный резонанс. "После него было много обращений, в том числе и ко мне. <…> Я подчеркивал, в том числе на встрече с представителями бизнес-сообщества, что у нас нет цели наказать. У нас есть цель защитить людей и предотвратить дальнейшее распространение болезни", - пояснил врио губернатора.

По словам Русских, он также дал поручение и. о. председателя правительства Александру Смекалину и и. о. первого заместителя Марине Алексеевой представить предложения по компенсации части затрат на тестирование. "Хочу всем напомнить, что коронавирус - это очень коварное и тяжелое заболевание, до конца не изученное. Последствия его еще тоже не изучены. Это не вопрос "обязаловки", наш указ, как некоторые хотят преподнести, но вопрос нашей с вами безопасности. Просто напомню, что Ульяновская область стабильно занимает одно из первых мест по смертности от коронавируса", - добавил врио губернатора.

По данным оперативного штаба региона, в Ульяновской области выявлено 55 936 случаев заражения коронавирусом. По информации ресурса стопкоронавирус.рф, в регионе выздоровели 53 277 человек, умерли 1 390 пациентов с подтвержденной инфекцией.