Россиян ожидает теплый и не слишком дождливый июнь

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Июнь 2021 года ожидается теплым и не слишком дождливым. Особенно теплым месяц будет в Якутии, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На европейской территории России температура прогнозируется около нормы и чуть-чуть выше нормы, а вот к востоку, Западная Сибирь, - выше нормы. Особенно значительные аномалии [прогнозируются] на севере Якутии и в центральных ее районах. То есть к востоку от Урала температура выше нормы прогнозируется практически повсеместно", - сообщил он.

По словам Вильфанда, избытка осадков в июне не прогнозируется ни в одном из регионов России.

При этом, как отметил руководитель Гидрометцентра, ряд регионов России ожидает дефицит осадков в течение месяца. "Дефицит осадков прогнозируется в Поволжье и в южной половине Урала. Еще на огромной территории Средней Сибири и Дальнего Востока", - сообщил Вильфанд.