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Пандемия COVID-19
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ЕК: вакцинированных граждан надо освободить от тестов и карантина в поездках внутри ЕС

Правила также должны распространяться на выздоровевших от коронавируса, получивших однократную дозу двухкомпонентной вакцины
© EPA-EFE/SASCHA STEINBACH

БРЮССЕЛЬ, 31 мая. /ТАСС/. Лица, полностью прошедшие вакцинацию от коронавируса, должны быть освобождены от тестов и карантина во время поездок внутри Евросоюза. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

"Полностью вакцинированные лица, имеющие сертификаты о вакцинации, должны быть освобождены от тестирования или карантина при поездках через 14 дней после получения последней дозы. Это также должно распространяться на выздоровевших от коронавируса, получивших однократную дозу двухкомпонентной вакцины", - сказал он.

Страны Евросоюза могут запрашивать сертификаты о вакцинации от коронавируса для доступа на концерты и другие массовые мероприятия.

"Некоторые страны ЕС заявили, что хотели бы распространить сертификаты на посещение концертов и других массовых мероприятий. Это возможно, если есть соответствующее национальное законодательство", - сказал Рейндерс.

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