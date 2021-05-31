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Сергей Минаев стал советником гендиректора холдинга "Газпром-медиа"

При этом он останется на посту главного редактора Esquire

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Журналист, писатель и главный редактор журнала Esquire Сергей Минаев стал советником генерального директора холдинга "Газпром-медиа" по контенту и развитию цифровых платформ. Об этом он сообщил в понедельник в своем Telegram-канале.

"Выхожу советником А. А. Жарова по контенту и развитию диджитал-платформ ГПМХ. Круг полномочий предельно прост: советник - это тот, кто дает советы, когда их просят", - написал он, уточнив, что останется на посту главного редактора Esquire.

В пресс-службе холдинга ТАСС подтвердили назначение Минаева.

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