Минпросвещения скорректирует норму о записи в одну школу братьев и сестер

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Министерство просвещения России намерено оперативно внести в Госдуму законопроект о приоритетном приеме в одну школу братьев и сестер вне зависимости от их прописки. Об этом в понедельник заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

Предложение по приоритетному зачислению в одну школу братьев и сестер независимо от места прописки прозвучало на форуме "Большой семейный совет". Инициативу на мероприятии озвучила секретарь чувашского отделения "Единой России", депутат Госдумы Алена Аршинова. Она отметила, что сейчас для приема в одно учреждение детей необходимо прописывать на одной жилплощади, и предложила исключить такую норму из закона.

"Особенно то предложение <...> по поводу записи в школу братьев и сестер: вот эта бюрократия по поводу прописки, я думаю, мы в оперативном порядке вот этот законопроект внесем и его реализуем", - сказал Кравцов на форуме.

В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о приоритетном зачислении детей в первый класс школы или в детский сад, в которых уже учатся их родные братья или сестры. Речь идет о проживающих в одной семье и имеющих общее место жительства детях.