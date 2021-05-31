Матвиенко: производство "Спутника V" в Сербии позволит обеспечить нужды республики

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что производство российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Сербии позволит в полной мере обеспечить потребности республики, а также наладить экспортные поставки. Такое мнение она высказала в понедельник во время встречи с председателем Народной скупщины (парламента) Сербии Ивицей Дачичем.

"Вы знаете, что Россия не только предложила вакцину "Спутник V" Сербии, но в соответствии с соглашением, подписанным между нашими странами, насколько я знаю, уже начинается производство вакцины "Спутник V" в самой Сербии, что в полной мере позволит обеспечить собственные нужды, а также заниматься экспортом вакцины в те страны, которые будут в этом заинтересованы", - сказала Матвиенко.

Она добавила, что российская вакцина проявила себя как безопасная и надежная, "это признано большинством стран".

Как сообщила ранее премьер-министр республики Ана Брнабич, более 2,5 млн взрослого населения семимиллионной Сербии привились от коронавируса, что составляет порядка 47% совершеннолетних граждан республики. Гражданам Сербии предлагают выбрать между вакцинами американской компании Pfizer, китайской фармацевтической корпорации Sinopharm, британско-шведской фирмы AstraZeneca, а также российским препаратом "Спутник V".

Вакцина из РФ пользуется наибольшей популярностью у населения. Как заявил посол Сербии в России Мирослав Лазански, около 85% жителей Сербии, записавшихся на вакцинацию, указали, что хотели бы привиться именно "Спутником V".