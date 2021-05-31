В Сахалинской области создадут центр ядерной медицины стоимостью 1,2 млрд рублей

ТАСС, 31 мая. Центр ядерной медицины в Южно-Сахалинске стоимостью 1,2 млрд рублей планируется создать на основе государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом говорится на слайде презентации министра здравоохранения Сахалинской области Владимира Кузнецова, которая была представлена на роуд-шоу проектов ГЧП в регионе.

"В Сахалинской области планируется строительство 15 медицинских объектов в рамках ГЧП общей стоимостью 21,6 млрд рублей в соотвествии с региональной государственной программой "Развитие здравоохранения в Сахалинской области. В том числе - <…> Центр ядерной медицины, стоимость - 1,2 млрд руб." - следует из презентации Кузнецова.

Центр будет производить химико- и фарм-препараты. По словам министра, выстраивать его работу планируется на привозных технологиях. Также Кузнецов отметил, что центр должен соответствовать общемировому перечню оказания услуг, в том числе в области онкологии.

В рамках региональной госпрограммы также планируется и строительство реабилитационного центра с санаторными корпусами в Южно-Сахалинске на 220 коек. Его стоимость составит 5,2 млрд рублей. "Что будет делать этот центр? Это означает, что вы завозите пациента на каталке, а выходит он своими ногами", - отметил Кузнецов.

Кроме того, планируется создать 10 поликлиник в разных районах Сахалинской области. Их общая стоимость составит 14,8 млрд рублей. В качестве пилотного проекта выбран поликлинический корпус центральной районной больницы (ЦРБ) в Долинске. "[Проект] включает в себя амбулаторную помощь, неотложную, <…> койки дневного стационара, которые позволяют вести более тяжелые случаи на амбулаторном этапе", - добавил министр.

Он подчеркнул, что за последние годы требования населения, касающиеся вопросов качества в области здравоохранения, увеличились. По его словам, цель региона на основе перечисленных выше проектов сформировать базу опыта, распространить который смогут в любом другом регионе страны.