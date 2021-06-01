Глава госкомитета по туризму Кипра обсудит с РФ и Великобританией возобновление турпотоков

НИКОСИЯ, 1 июня. /ТАСС/. Председатель государственного комитета по туризму Республики Кипр Саввас Пердиос отправляется с визитами в Россию и Великобританию для того, чтобы привлечь на остров большее число гостей из этих стран, которые являются двумя крупнейшими рынками для предлагаемых Кипром туристических услуг. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба госкомитета, не сообщив точных дат поездки.

"В ближайшие дни в Лондон и Москву прибудет делегация госкомитета во главе с его председателем Саввасом Пердиосом для установления контактов относительно возобновления туристического потока", - сказано в этом сообщении. Как пояснили в госкомитете, во время этих поездок делегация проинформирует российскую и британскую стороны о "текущей эпидемической обстановке на Кипре" и реализуемой на острове программе вакцинации населения от нового коронавируса.

В госкомитете подчеркнули, что во время визитов в Москву и Лондон будут изучены пути "немедленного решения любых нерешенных вопросов", касающихся прилета на Кипр российских и британских туристов. "Особое внимание будет уделено протоколам въезда в страну, которые уже действуют в течение определенного времени, внушая чувство уверенности и безопасности путешественникам, туроператорам, авиакомпаниям и всем другим заинтересованным сторонам в этом секторе услуг", - отмечается в сообщении.

Великобритания и Россия с огромным отрывом от остальных стран занимают две первые строчки по числу туристов, выбирающих Кипр местом своего отдыха. По итогам 2019 года - последнего года, предшествующего пандемии коронавируса, на средиземноморский остров прибыло 1 млн 331 тыс. гостей из Соединенного Королевства (33,5% от общего числа зарубежных туристов) и 782 тыс. россиян (19,7%). Таким образом, каждый третий турист, отдыхавший на Кипре в 2019 году, прибыл на остров из Великобритании, а каждый пятый - из России.