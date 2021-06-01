На Кубани в августе планируют запустить первый астрономический детский лагерь

КРАСНОДАР, 1 июня. /ТАСС/. Первый слет юных астрономов России планируют провести в августе в Краснодарском крае в формате детского лагеря, где для участников проведут мастер-классы по астрономической фотографии, а также дискуссии по наблюдениям за космическими объектами. Об этом ТАСС сообщил руководитель Центра астрономии и космонавтики Краснодарского регионального отделения РГО Александр Иванов.

"В августе планируется запустить первый именно детский лагерь на Убинской поляне, где планируется провести пробный слет юных астрономов. Сейчас собираем заявки, обращаются разные регионы, основу составят ребята из Краснодарского края", - сказал Иванов.

Он пояснил, что формат детского лагеря будет предусматривать мастер-классы для исследователей космоса по астрономической фотографии, ребят научат работать с необходимым для наблюдения за космическими телами оборудованием, покажут, как наблюдать за движущимися между звездами космическими объектами, также участники вместе с учеными попробуют сфотографировать спектр новой вспышки, произошедшей недавно в созвездии Кассиопеи. Кроме мастер-классов, по его словам, запланированы научные дискуссии, ребята смогут поделиться друг с другом своим опытом в изучении автономии.

Краснодарский край является основным курортным регионом России, где сосредоточены крупные детские здравницы, в которых ежегодно отдыхают школьники из всех регионов России. Детские лагеря и здравницы региона в условиях пандемии за лето 2020 года приняли 27 тыс. детей, бюджет оздоровительной кампании превысил 2 млрд рублей. В прошлом году на Кубани всеми формами отдыха, оздоровления и туризма было охвачено 600 тыс. кубанских школьников, 174 тыс. детей из других субъектов России побывали в здравницах края.