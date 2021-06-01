Москалькова получила более 300 обращений по вопросам соцпомощи семьям с детьми в 2021 году

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Более 300 обращений по вопросам социального обеспечения семей с детьми поступило к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой за первые четыре месяца этого года. Об этом она сообщила во вторник на своей странице в Instagram.

"За первый квартал 2021 года к нам поступило 316 обращений по вопросам социального обеспечения семей с детьми, в том числе по вопросам назначения и выплаты пособий, защиты социальных прав семей с детьми, многодетных семей, детей-инвалидов, об оказании помощи в преодолении трудной жизненной ситуации, а также по вопросу предоставления земельных участков многодетным семьям", - говорится в сообщении.

Москалькова отметила, что защита социальных прав семей с детьми является приоритетным направлением в деятельности аппарата омбудсмена. "Искренне желаю, чтобы каждый ребенок рос здоровым и счастливым, был окружен заботой и любовью", - говорится в ее поздравлении с Международным днем защиты детей.