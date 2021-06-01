{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Москалькова получила более 300 обращений по вопросам соцпомощи семьям с детьми в 2021 году

Защита социальных прав семей с детьми является приоритетным направлением в деятельности аппарата омбудсмена, отметила она

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Более 300 обращений по вопросам социального обеспечения семей с детьми поступило к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой за первые четыре месяца этого года. Об этом она сообщила во вторник на своей странице в Instagram.

"За первый квартал 2021 года к нам поступило 316 обращений по вопросам социального обеспечения семей с детьми, в том числе по вопросам назначения и выплаты пособий, защиты социальных прав семей с детьми, многодетных семей, детей-инвалидов, об оказании помощи в преодолении трудной жизненной ситуации, а также по вопросу предоставления земельных участков многодетным семьям", - говорится в сообщении.

Москалькова отметила, что защита социальных прав семей с детьми является приоритетным направлением в деятельности аппарата омбудсмена. "Искренне желаю, чтобы каждый ребенок рос здоровым и счастливым, был окружен заботой и любовью", - говорится в ее поздравлении с Международным днем защиты детей.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
От "Арматы" до "вежливой" неваляшки. Какие игрушки для детей делают оборонные заводы РФ
​​​​​​​В Международный день защиты детей ТАСС рассказывает о предприятиях оборонно-промышленного комплекса России, которые занимаются изготовлением и выпуском различных детских товаров
От "Арматы" до "вежливой" неваляшки.
Читать полностью