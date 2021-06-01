ВЦИОМ: большинство россиян поддержали идею о замещении трудовых мигрантов осужденными

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Большинство опрошенных россиян (71%) поддерживают привлечение заключенных на работу в тех сферах, где трудятся мигранты. Против выступил 21% респондентов, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные во вторник на сайте организации.

"Большинство россиян (71%) поддерживают идею привлекать осужденных на работу в тех сферах, где обычно работают трудовые мигранты (например, на крупных стройках или промышленных объектах), не согласны с ней 21%. Чаще других идею поддерживают граждане 45-59 лет и 60 лет и старше (по 76%), а также опрошенные со средним образованием (74%). Среди противников идеи 30% молодых людей 18-24 лет и 26% граждан в возрасте 24-35 лет", - говорится в сообщении.

По результатам исследования, среди сторонников идеи 21% респондентов считает, что работа заключенных будет являться возмещением ущерба пострадавшим, еще 21% россиян говорят, что осужденные таким образом отработают свои преступления. Также 15% опрошенных отметили, что заключенные станут приносить пользу обществу, 13% граждан заявили про снижение нагрузки на государственный бюджет, по 10% россиян считают, что работа поможет осужденным исправиться или они смогут заработать и помочь семьям.

"Противники подобной организации труда осужденных полагают, что заключенные должны быть изолированы от общества (17%); они будут плохо работать (13%); они небезопасны для окружающих (12%); это будет возвращением во времена ГУЛАГа (12%); заключенные будут отнимать рабочие места (9%)", - говорится в исследовании.

Более половины респондентов считают, что работа поспособствует возвращению осужденных к нормальной жизни в обществе, 23% россиян не согласны с этим утверждением. Также большинство россиян (62%) полагают, что сами заключенные предпочтут отбывать наказание в исправительных центрах на исправительных работах, еще 11% считают, что осужденные выберут отбывать наказание в тюрьме.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 27 мая. Объем выборки составил 1 600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.