Дума приняла 106 законов, направленных на защиту и поддержку детей

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Госдума приняла более сотни законов, которые направлены на поддержку детей и семей с детьми, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале во вторник.

"Создание условий для развития наших детей, защита их прав и интересов - приоритет государственной политики России. Эта норма закреплена в Конституции Российской Федерации. Мы приняли 106 законов, направленных на поддержку многодетных семей, родителей, которые воспитывают ребенка в одиночку, детей-сирот", - подчеркнул Володин в связи с Днем защиты детей.

Он напомнил, что среди этих инициатив, направленных на реализацию послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, проекты о выплате ежемесячного пособия для малообеспеченных беременных женщин, пособий для неполных семей с доходом ниже прожиточного минимума, а также о стопроцентной оплате больничного для родителей детей до семи лет.

"В 2020 году расширена и продлена до 2026 года программа материнского капитала. Семьи теперь могут получить маткапитал при рождении первенца. А при рождении третьего ребенка семья имеет право на компенсацию в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки, которую теперь можно брать под строительство или покупку недостроенного дома", - напомнил Володин.

Кроме того, депутаты приняли закон о бесплатном горячем питании для школьников начальных классов, а также проекты, направленные на защиту жизни и здоровья детей, в том числе в интернете. "Мы законодательно создали правоохранительным органам возможность оперативно искать пропавших детей по геолокации мобильного. Установили ответственность за принудительную высадку ребенка без взрослых из общественного транспорта. Все это сделано для того, чтобы защитить наших детей. Чтобы их детство было счастливым", - подчеркнул Володин, поблагодарив родителей, воспитателей и учителей за заботу о детях.