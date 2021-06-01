Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 1,07

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России во вторник продолжил снижение и опустился до 1,07. В Москве показатель уменьшился до 1,22, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Индикатор превышает единицу в трех из 10 регионов страны с наибольшим количеством заразившихся. Помимо Москвы, это Подмосковье (1,01) и Свердловская область (1,03).

Сразу в трех регионах - Нижегородской и Самарской областях, а также в Красноярском крае - коэффициент составил ровно 1. В Санкт-Петербурге он третий день подряд держится на отметке 0,99, в Воронежской и Иркутской областях показатель опустился до 0,97, а в Ростовской области он равен 0,95.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.