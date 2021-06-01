В России выявили 9 500 случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 500, до 5 081 417. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,19%. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком автономном округе и Чукотском автономном округе (по 0%), в Республике Тыва (0,03%), в Еврейской автономной области, а также в Сахалинской и Магаданской областях (по 0,04%). В частности, за сутки было выявлено 817 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 743 - в Московской области, 168 - в Ростовской области, 144 - в Нижегородской области, 139 - в Воронежской области. В настоящее время в России продолжают лечение 265 965 человек.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 372 против 339 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 121 873 человека. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,4%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 38 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 17 - в Нижегородской области, 16 - в Воронежской области, по 13 - в Московской, Самарской и Свердловской областях.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 8 994. Всего уже выздоровели 4 693 579 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 92,4% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 249 пациентов в Санкт-Петербурге, 799 - в Московской области, 260 - в Ростовской области, 144 - в Иркутской области, 134 - в Воронежской области.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 3 669, до 1 183 639. В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,31%. Днем ранее было выявлено 2 614 случаев.

За сутки в Москве зарегистрировали 62 смерти из-за коронавируса, их общее число составило 20 177, следует из сообщения штаба.

По выздоровлению выписали 2 393 пациента за сутки, за все время выздоровели 1 064 858. В настоящее время в столице продолжают лечение 98 604 человека.