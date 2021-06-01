Госдума вводит обязательное выделение подзон на приаэродромных территориях

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором - основном - чтении законопроект, который предусматривает обязательное выделение подзон на приаэродромных территориях, а также ряд ограничений для защиты людей от негативного воздействия, вызванного шумом самолетов.

В редакции первого чтения законопроект предусматривал внесение изменений в Градостроительный кодекс. Предлагалось уточнить, что внесение участниками публичных слушаний и общественных обсуждений предложений и замечаний будет возможно как в письменной, так и в электронной форме.

Однако ко второму чтению комитет Госдумы по транспорту и строительству рекомендовал включить в документ ряд существенных поправок. В Воздушном кодексе РФ предлагается прописать, что подзоны на приаэродромных территориях не могут выделяться, как сейчас, а выделяются в обязательном порядке. Указывается, что в седьмой подзоне в целях предотвращения негативного физического воздействия, связанного с шумом, устанавливается перечень ограничений использования земельных участков, определенный в соответствии с земельным законодательством с учетом положений Воздушного кодекса РФ. Сейчас законом предусмотрен только запрет на размещение в данной подзоне объектов.

Перечень ограничений использования земельных участков, включающий в себя запрет на строительство, реконструкцию, эксплуатацию отдельных видов объектов, определяется с учетом возможности применения при строительстве и эксплуатации таких построек мер предупреждения негативного влияния на здоровье человека.

Согласно другой поправке, в случае включения в территориальное планирование мероприятий по строительству и развитию инфраструктуры воздушного транспорта, включая создание новых взлетно-посадочных полос, приаэродромная территория и седьмая подзона устанавливаются уже с учетом этих планов. Убытки, причиненные в связи с этим гражданам и юридическим лицам при ограничении прав на земельные участки, подлежат компенсации в соответствии с земельным законодательством.

При этом законопроектом предусмотрено, что здания и сооружения на приаэродромной территории, не отвечающие требованиям, не будут сноситься, если они были возведены до введения указанных подзон и расположены на земельных участках, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, на садоводческих участках, участках под ИЖС, личные гаражи при условии, что участки используются по назначению. На самовольные постройки данная гарантия не распространяется.