Мишустин считает, что методики скрининга после родов должны быть расширены в разы

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости существенного расширения списка обследуемых потенциальных заболеваний у младенцев в рамках перинатального скрининга.

"Сейчас в нашей стране идет четвертый год десятилетия детства, которое проходит по инициативе президента. Утвержденный правительственный план его мероприятий включает целый блок мер, которые направлены на укрепление здоровья детей, и главным приоритетом здесь является своевременное выявление заболеваний и их лечение на ранней стадии", - сказал Мишустин на совещании по совершенствованию медицинской помощи детям в рамках посещения Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. Академика В. И. Кулакова.

Для этого, подчеркнул он, необходимо расширять перинатальный скрининг. "Уже 15 лет большинство малышей сразу после рождения в роддоме бесплатно обследуют на наследственные заболевания. За все время такие тесты прошли более 20 млн детей. Заболевания выявлены примерно у 15 тыс.", - сказал Мишустин.

Ранняя диагностика, отметил премьер, серьезно помогла вовремя назначить адекватное лечение. "Возможности медицины постоянно растут, появляются новые тесты, новые методики, новые технологии. И методики скрининга после родов должны включать гораздо большее число заболеваний. Считаю необходимым в разы расширить его", - сказал Мишустин.

Это, добавил глава правительства, позволит существенно снизить младенческую смертность и дополнительно спасать около тысячи детских жизней ежегодно.

Вопрос по расширению скрининга новорожденных детей

Мишустин поручил Минфину подготовить предложения по финансированию мероприятий для расширения неонатального скрининга, а Минпромторгу - проработать вопрос организации производства реагентов для осуществления таких исследований.

"Хочу попросить также, чтобы министерство финансов приготовило все необходимые соответствующие предложения по финансированию мероприятий, в первую очередь речь идет о предложении по расширению неонатального скрининга, с учетом сегодняшнего обсуждения", - сказал премьер.

Он попросил коллег по правительству совместно провести анализ возможностей материально-технической базы регионов в этой части и предусмотреть на эти цели необходимое финансирование.

"Также министерство промышленности и торговли попрошу проработать вопрос организации производства соответствующих реагентов для скрининга и представить соответствующие предложения, потому что это одна из самых затратных частей этой технологии", - добавил Мишустин.

Премьер назвал важными все озвученные специалистами предложения в сфере неонатального скрининга. "Расширение скрининга, конечно, потребует модернизации оборудования, финансовых инвестиций в соответствующие технологии, изменения логистики, маршрутизации внутри регионов, обучения людей. Это все очень важно", - согласился Мишустин.

Он подчеркнул, что решения по итогам данного совещания должны быть оперативно оформлены. "Соответственно, я прошу министра здравоохранения, чтобы мы буквально за ближайшее время оформили все это в соответствующие поручения и протоколы", - обратился он к главе Минздрава Михаилу Мурашко. Глава кабмина указал, что необходимо также детально проанализировать прозвучавшие в ходе совещания идеи и использовать их в работе.