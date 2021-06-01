Власти Польши подтвердили присоединение страны к системе коронавирусных сертификатов ЕС

ВАРШАВА, 1 июня. /ТАСС/. Польша присоединилась к системе сертификатов Европейского союза, в которых содержится информация о тесте на коронавирус, статусе выздоровевшего и вакцинации. Об этом заявил во вторник министр здравоохранения республики Адам Недзельский.

"Сегодня, 1 июня, Польша присоединяется к системе коронавирусных сертификатов ЕС", - сказал он.

"Польша оказалась в группе семи стран и с сегодняшнего дня подключена к европейской системе, уже не тестирует, а выдает сертификаты", - добавил он, сообщив, что в систему вошли также Болгария, Германия, Греция, Дания, Хорватия и Чехия.

Как подчеркнул Недзельский, "формальный старт системы будет 1 июля, когда подключатся все страны Евросоюза". По словам министра, сертификат позволит пересекать границы в ЕС без карантина и необходимости делать тест на коронавирус.

Как ранее объявляло руководство ЕС, система сертификатов вакцинации в ЕС будет поэтапно запущена с середины июня, что позволит постепенно возобновить свободу перемещения в Евросоюзе. Ожидается, что система зеленых пропусков должна в полном объеме заработать к 1 июля, когда в большинстве стран Евросоюза начинается сезон отпусков.

Эти сертификаты будут содержать следующие группы данных: о том, проводилась ли вакцинация, когда и каким препаратом, когда обладатель документа проходил последний ПЦР-тест, переносил ли он ранее COVID-19. Действие пропусков ограничат по времени, но конкретные сроки не называются. Документ должен снимать для его обладателя большинство санитарных барьеров при поездках внутри ЕС, однако подробно детали его применения пока не объявлены.