Мосгорсуд смягчил приговор оператору ФБК за призывы к экстремизму

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Московский городской суд на один месяц смягчил приговор в отношении оператора ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом) Павла Зеленского, осужденного на два года колонии общего режима за призывы к экстремизму в интернете. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, решение вступило в силу.

"1 июня 2021 года Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор Тушинского районного суда Москвы от 16 апреля 2021 года в отношении Зеленского П. А., осужденного по ч. 2 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"), которым суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Суд апелляционной инстанции изменил приговор районного суда и назначил Зеленскому наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 11 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, в остальной части решение оставлено без изменения. Приговор вступил в законную силу", - сказала собеседница агентства.

16 апреля Тушинский суд назначил Зеленскому наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в исправительной колонии общего режима и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно- телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на два года.

В ходе прений сторон прокурор просил приговорить Зеленского к двум годам колонии условно. Как следует из материалов уголовного дела, с которыми ознакомился ТАСС, причиной уголовного преследования оператора стали его комментарии под заметками в социальных сетях о самоубийстве нижегородской журналистки Ирины Славиной. Свою вину он признал.