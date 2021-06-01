В Пензу впервые прибыл "Поезд Победы"

ПЕНЗА, 1 июня. /ТАСС/. Жители Пензы во вторник встретили на железнодорожном вокзале "Поезд Победы" - тематический поезд-музей, в вагонах которого представлена экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

"Тематический музей на колесах - "Поезд Победы" прибыл на первый путь железнодорожной станции Пенза-1. В течение двух дней жители и гости областного центра смогут посетить уникальную экспозицию, посвященную подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны", - отмечается в сообщении.

Пензенцы смогут посетить выставку 1-2 июня бесплатно, предварительно зарегистрировавшись на сайте "Поезда Победы". Состав состоит из семи вагонов, в которых развернуты экспозиции банно-прачечного и санитарного поезда, инсталляции, посвященные блокадному Ленинграду, работе советских ученых и Победе в Великой Отечественной войне.

"Наполненность и техническая оснащенность экспозиций просто поразительные. Для каждой части написана своя музыка. Особенно трогательно звучит голос аудиогида - молодой девушки, которая по примеру отца стала машинистом паровоза", - отметил спикер Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин, посетивший выставку.

"Поезд Победы" - иммерсивная инсталляция, расположенная в движущемся составе. В каждом вагоне поезда-музея рассказывается уникальная история, отражающая события Великой Отечественной войны, исторические факты и воспоминания людей. "Поезд Победы" отправился в первый рейс в октябре 2020 года с Белорусского вокзала.