В Москве в День защиты детей почтили память погибших в бесланском теракте

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 июня. /ТАСС/. Память погибших в теракте в школе Беслана в 2004 году почтили в Москве в международный день защиты детей, сообщили в пресс-службе постоянного представительства Северной Осетии при президенте РФ.

"В международный день защиты детей в Москве состоялась траурная церемония по погибшим в террористическом акте в Беслане. Ежегодно 1 июня на площади у Аланского подворья собираются сотни людей", - говорится в сообщении.

В Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках во вторник отслужили панихиду, после этого присутствующие возложили цветы к памятнику, посвященному погибшим в теракте.

Жертв теракта вспомнили и в музее-усадьбе "Мураново" Пушкинского района Московской области, где на святом источнике Казанской иконы Божией Матери расположен парк в память о погибших в бесланской трагедии и в их лице всех детей, ставших жертвами локальных конфликтов.

Литию отслужил Игумен Феофан (Замесов), по инициативе которого и создан парк. Сотрудники Постпредства возложили цветы к памятнику жертвам теракта и мраморной стеле, на которой выгравированы 334 имени погибших в Беслане.

Каждый год в этот день с цветами к памятным местам идут не только представители Северной Осетии, но также сотни жителей и гостей столицы и Подмосковья.