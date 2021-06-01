Верховный суд Удмуртии отменил штраф участнику несанкционированного митинга в Ижевске

ТАСС, 1 июня. Верховный суд Удмуртской Республики отменил решение районного суда о штрафе в 10 тыс. рублей участнику несанкционированного митинга в Ижевске и прекратил производство по делу об административном правонарушении. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судейского сообщества.

"В Верховном суде Удмуртской Республики дело было проверено в полном объеме на основании ст. 30.6 КоАП РФ. Решением суда указанное постановление Октябрьского районного суда Ижевска отменено, производство по делу об административном правонарушении прекращено в связи с отсутствием надлежащих доказательств совершения лицом, привлекаемым к административной ответственности, противоправных действий, нарушения им порядка участия в публичном мероприятии", - сообщил собеседник агентства. Как уточнили ТАСС в пресс-службе, представленные в материалах дела видеозаписи не содержат подтверждений того, что мужчина являлся участником публичного мероприятия.

В суде установлено, что 31 января полицейский составил в отношении 43-летнего жителя Ижевска протокол об административном правонарушении по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) за его участие в несогласованном митинге на центральной площади города и отказ прекратить в нем участие. Постановлением Октябрьского районного суда Ижевска мужчина был привлечен к административной ответственности, ему назначен штраф в размере 10 тыс. рублей. После чего мужчина обратился с жалобой в Верховный суд Удмуртии.

31 января ряд несанкционированных акций прошел в городах Поволжья - Ижевске, Казани, Перми и Уфе, Оренбурге и Пензе.