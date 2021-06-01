В Госуму внесли законопроект о праве регионов дополнять правила выгула животных

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Группа сенаторов во главе с председателем комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексеем Майоровым внесла в Госдуму законопроект о наделении регионов РФ правом на установление дополнительных требований к содержанию и выгулу домашних животных. Текст документа размещен в думской электронной базе во вторник.

Авторы инициативы предлагают наделить органы государственной власти субъектов РФ правом устанавливать правила выгула и содержания домашних животных помимо тех, что прописаны в законе "Об ответственном обращении с животными". Законопроектом закрепляется, что такие требования "должны быть направлены на обеспечение безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических и юридических лиц, на обеспечение надлежащего ухода за домашними животными и недопущение жестокого обращения с ними, на соблюдение ветеринарных и санитарно-эпидемиологических норм и правил, а также учитывать климатические условия климатических поясов РФ, исторические и культурные традиции коренного населения".

Как отмечают авторы инициативы, закон устанавливает только общие требования к содержанию домашних животных, а у субъектов РФ нет полномочий регулировать эти вопросы, хотя до вступления закона в силу они были наделены такими правами. "В ряде регионов действовали нормативные правовые акты субъектов РФ, устанавливающие правила содержания и выгула домашних животных, что позволяло, в частности, учитывать специфику конкретного региона РФ, его климатические условия и эпидемиологическую обстановку", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Субъекты РФ были вправе устанавливать правила выгула и содержания животных, вводить предельное количество домашних животных, запрещать содержание домашних животных в общих помещениях многоквартирных жилых домов, а также устанавливать требования к длине поводка и запрет на выгул домашних животных лицам, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или лицам в возрасте до 14 лет. Кроме того, органы власти субъекта РФ могли устанавливать требования, обеспечивающие защиту домашних животных от жестокого обращения.

"Подробная регламентация в федеральном законе правоотношений, касающихся содержания и выгула домашних животных, не представляется возможной, в связи с чем полагаем, что наделение органов государственной власти субъектов РФ правом на установление требований к содержанию и выгулу домашних животных будет способствовать более эффективному обеспечению безопасности граждан и соблюдению ветеринарных правил при содержании и выгуле домашних животных, поддержанию санитарно-эпидемиологического благополучия населения", - отмечают авторы.