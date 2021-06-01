Власти Крыма заявили, что открытие прямого авиасообщения удешевит туры из Белоруссии

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Запуск прямых авиарейсов из Минска в Симферополь удешевит туристические поездки для граждан Белоруссии, которые и ранее приезжали в Крым на отдых, заявил ТАСС председатель комитета Госсовета региона по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

По сообщению агентства БелТА, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики и российская сторона проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. В крымском Мисхоре действует санаторий, куда, по словам белорусского лидера, жители Белоруссии "всегда ездили, летали".

"У них не только свой санаторий, у них огромнейшая давняя любовь к нашему полуострову. И, несмотря на все санкции, запреты и отсутствие прямых авиа- и железнодорожных рейсов, на протяжении всех последних лет туристы из Белоруссии сюда приезжали, и я неоднократно с ними встречался, и они сами были инициаторами первых просьб о том, чтобы открыть прямые рейсы в аэропорт Симферополя, что им удешевит поездки в Крым. Увидите сразу после открытия, какое огромное количество людей полетят, как из Крыма в Белоруссию, так и из Белоруссии в Крым", - сказал Черняк.

По словам депутата, до пандемии нового коронавируса в Крым на отдых ежегодно приезжали до 20 тыс. туристов из Белоруссии. "Наш аэропорт имеет международный терминал, который могут развернуть в считанные дни в случае необходимости. Я уверен, что с учетом прямого рейса эта цифра вырастет в разы. А с учетом тех двойных стандартов, которые сейчас европейские страны применяют к Белоруссии, включая против них санкции и ограничения, эта цифра может вырасти в десятки раз", - отметил Черняк.

Глава профильного комитета добавил, что сам намерен купить билет на первый рейс из аэропорта Симферополя в Минск. "У меня очень много хороших друзей, которых я встречаю каждое лето из Белоруссии - из Гомеля и Минска - у нас здесь в Крыму", - пояснил он.

Вопрос назревал давно

Председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель рассказал, что не раз общался с гражданами Белоруссии на тему открытия прямого авиасообщения между Минском и Симферополем. "Вопрос о том, чтобы было налажено воздушное сообщение между Республикой Крым и Белоруссией, стоит давно, витает в воздухе, и народ Белоруссии этого давно хочет. Это первое. И второе, на сегодняшний день, мне кажется, очень знаково, что на уровне президента Белоруссии этот вопрос уже озвучен и, я так понимаю, что будет логическое завершение. Очень важно, что власть слышит свой народ", - сказал Гемпель.

Парламентарий также прокомментировал слова главы белорусской авиакомпании "Белавиа" Игоря Чергинца о том, что перевозчик пока не планирует совершать авиарейсы в Крым. "Есть такая поговорка русская: "Свято место пусто не бывает". И я думаю, что потенциала наших авиакомпаний достаточно, чтобы заменить белорусские авиалинии на этом маршруте. Здесь должно быть техническое, а не политическое решение. Технически можно все эти вопросы закрыть и найдутся авиакомпании, которые будут осуществлять эти рейсы", - считает Гемпель.

29 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что на встрече в Сочи не обсуждался вопрос о возможности организации полетов белорусской авиакомпании "Белавиа" в Крым.