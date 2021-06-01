{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

В Великобритании впервые с начала пандемии за сутки никто не умер из-за COVID-19

Максимальные показатели смертности отмечались в январе 2021 года
© EPA-EFE/NEIL HALL

ЛОНДОН, 1 июня. /ТАСС/. Ни одного случая смерти из-за коронавируса нового типа не отмечено за сутки в Великобритании. Об этом свидетельствует распространенная во вторник официальная статистика.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

С начала пандемии в марте прошлого года не проходило дня без сообщений о летальных исходах от вызванного коронавирусом заболевания. Максимальные показатели смертности пришлись на январь этого года, когда за сутки фиксировалось по 1,3 тыс. смертей. Всего пандемия унесла жизни 127 782 человек. По другой статистике, при которой учитываются все случаи, когда коронавирус фигурировал в свидетельстве о смерти, - более 152 тыс. человек.

Во вторник было сообщено о 3,1 тыс. случаев инфицирования за последние 24 часа. Всего за неделю болезнь выявлена у 24 090 человек, что на 32% больше, чем неделей ранее.

Первую дозу вакцины в королевстве получили почти 39,5 млн человек (около 75% взрослого населения страны), а обе дозы - 25,7 млн пациентов (48,9% взрослого населения).

21 июня в Великобритании должны быть окончательно отменены все ограничения, однако ряд экспертов высказывается против этого. В минувшие выходные известный британский математик, лауреат Филдсовской премии Тимоти Гауэрс заявил, что правительству королевства следует отреагировать на отмечаемый в стране экспоненциальный рост заболеваемости COVID-19 и не повторять ошибок прошлого года, когда ограничительные меры вводились слишком поздно.

Теги
ВеликобританияПандемия COVID-19
Выплаты за заражение ковидом на работе в 2021 году получили 10 тыс. медиков в Петербурге
По последним данным, в Петербурге выявили 440 506 случаев заражения коронавирусом
Читать полностью