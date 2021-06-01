В Великобритании впервые с начала пандемии за сутки никто не умер из-за COVID-19

ЛОНДОН, 1 июня. /ТАСС/. Ни одного случая смерти из-за коронавируса нового типа не отмечено за сутки в Великобритании. Об этом свидетельствует распространенная во вторник официальная статистика.

С начала пандемии в марте прошлого года не проходило дня без сообщений о летальных исходах от вызванного коронавирусом заболевания. Максимальные показатели смертности пришлись на январь этого года, когда за сутки фиксировалось по 1,3 тыс. смертей. Всего пандемия унесла жизни 127 782 человек. По другой статистике, при которой учитываются все случаи, когда коронавирус фигурировал в свидетельстве о смерти, - более 152 тыс. человек.

Во вторник было сообщено о 3,1 тыс. случаев инфицирования за последние 24 часа. Всего за неделю болезнь выявлена у 24 090 человек, что на 32% больше, чем неделей ранее.

Первую дозу вакцины в королевстве получили почти 39,5 млн человек (около 75% взрослого населения страны), а обе дозы - 25,7 млн пациентов (48,9% взрослого населения).

21 июня в Великобритании должны быть окончательно отменены все ограничения, однако ряд экспертов высказывается против этого. В минувшие выходные известный британский математик, лауреат Филдсовской премии Тимоти Гауэрс заявил, что правительству королевства следует отреагировать на отмечаемый в стране экспоненциальный рост заболеваемости COVID-19 и не повторять ошибок прошлого года, когда ограничительные меры вводились слишком поздно.