Росрыболовство назвало медуз серьезной угрозой для промысловых видов в Азовском море

МАХАЧКАЛА, 1 июня. /ТАСС/. Увеличение популяции медуз, которые питаются молодняком рыб, представляет серьезную угрозу для популяции промысловых видов в Азовском море. Об этом во вторник сообщил ТАСС заместитель руководителя федерального агентства по рыболовству Василий Соколов, находящийся с рабочей поездкой в Дагестане.

"Медузы являются серьезным хищником, который воздействует на молодь рыб, в частности, на хамсу... Они не только уничтожают кормовую базу этих промысловых рыб, но и выедают молодь очень активно. По оценкам, [медуз в Азовском море] уже более 1 млн тонн. Это биомасса, которая все время ест все, что попадается", - сказал собеседник агентства.

Соколов напомнил, что в Азовском море фиксируются критические значения солености, в 2020 году зафиксированы самые высокие показатели за всю историю наблюдений. Причиной этому послужила низкая водность в Дону, который является основным источником пресной воды и поддерживает баланс солености в море. "Это послужило толчком для того, что медузы стали не просто заходить в Азовское море, но и размножаться там", - отметил Соколов.

По словам представителя Росрыболовства, перед учеными поставлена задача разработать методы лова медуз и возможные виды продукции на их основе. "Промысел медуз, например, осуществляется у нас на Дальнем Востоке. Продукция, кстати, имеет экспортный потенциал, они поставляются в Китай, - напомнил Соколов. - Это нацелено и на мелиорацию, очистку водоема. Решили попробовать, учитывая, что есть уже практика на Дальнем Востоке, сделать промысел, который очищал бы водоем и в то же время бизнесу давал возможность заработать. Но пока это задача только научная". Как отметил собеседник агентства, в этом году планируется завершить разработку соответствующей программы и в течение ближайших двух лет запустить проект по вылову медуз.