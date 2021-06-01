Фестиваль "Россия - страна возможностей" пройдет в парке Горького 26-27 июня

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Фестиваль проектов, входящих в платформу "Россия - страна возможностей", состоится 26 -27 июня в московском парке Горького. Об этом сообщил во вторник первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе фестиваля "Большая перемена".

"Платформа "Россия - страна возможностей" объединяет и проекты для детей, и для студентов, и конкурсы для более зрелых управленцев - как "Лидеры России". У нас здесь же, на этой же площадке (фестиваль "Большая перемена" проходит в парке Горького - прим. ТАСС), на площадке парка Горького ко Дню молодежи 27 июня, 26-27 июня будет проходить большой фестиваль "Россия - страна возможностей", - сказал Кириенко.

По его словам, фестиваль станет пространством "и для студентов, и для [людей] более старшего возраста". "Цель [фестиваля] - это создание пространства возможностей. Сделать так, чтобы каждый человек как можно быстрее мог попробовать себя в разных качествах, найти свой талант и реализоваться", - подчеркнул Кириенко.

Он уточнил, что до конца регистрации на второй сезон проекта "Большая перемена" осталось две недели.

Первый конкурс "Большая перемена" прошел в 2020 году. В проекте приняли участие более миллиона старшеклассников. Победителями стали 600 школьников.

Конкурс входит в платформу "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация. Ее наблюдательный совет возглавляет президент РФ.