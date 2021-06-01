В Росрыболовстве рассчитывают начать реализацию программы оздоровления Дона в 2022 году

МАХАЧКАЛА, 1 июня. /ТАСС/. Реализация программы экологической реабилитации Дона в рамках национального проекта "Экология" может начаться в 2022 году. Об этом во вторник сообщил ТАСС заместитель руководителя федерального агентства по рыболовству Василий Соколов, находящийся с рабочей поездкой в Дагестане.

"У нас подготовлена дорожная карта по оздоровлению Дона в рамках национального проекта "Экология". Рассчитываем, что это начнется со следующего года", - сказал собеседник агентства.

Ранее заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов сообщил, что дорожная карта по модернизации и оздоровлению Донского бассейна внесена в правительство РФ. На ее реализацию планируется направить порядка 109 млрд рублей. В дорожную карту вошло 21 мероприятие. В частности, запланированы расчистка малых рек, хозяйственных и бесхозных гидротехнических сооружений, модернизация водозаборов.

С 2007 года в бассейне Дона наблюдается маловодье, значительно сказавшееся на наполненности Цимлянского водохранилища. Уровень воды в водоеме был охарактеризован как рекордно низкий. Проблемы экосистемы Дона повлияли на транспортную и сельскохозяйственную отрасли Ростовской области.