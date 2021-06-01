СК наградил медалями учеников казанской гимназии, где произошла стрельба

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Десять учащихся гимназии 175 Казани, где молодой человек устроил стрельбу, награждены медалями Следственного комитета РФ. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК.

Церемония награждения юных героев прошла во вторник в режиме видео-конференц-связи под руководством председателя СК Александра Бастрыкина. "Руководитель следственного управления СК России по Республике Татарстан вручил ученице 7 "Б" класса гимназии № 175 в Казани Юстине Глебовой медаль Следственного комитета "Доблесть и отвага", девяти учащимся - ведомственную медаль "За высокую гражданственность". Ребятам пришлось столкнуться со страшной бедой. Во время уроков на школу напал вооруженный молодой человек и начал стрельбу. В этой трагедии проявились лучшие качества юных героев, которые не поддались панике и стали оказывать помощь окружающим", - говорится в сообщении.

Бастрыкин отдельно обратился к учащимся и родителям детей, пострадавших от стрельбы в казанской гимназии 11 мая. Он предложил проявить свою гражданскую позицию, чтобы помочь следователям разобраться во всех обстоятельствах произошедшего. "При этом он еще раз подчеркнул, что родители не должны платить за охрану школы. Причины необеспечения надлежащей охраны следователи установят в рамках расследования уголовного дела наряду с другими обстоятельствами, а также причинами и условиями, способствовавшими произошедшему", - сообщили в СК.

Александр Бастрыкин отметил, что СК всегда готов оказать необходимую поддержку и помощь в решении конкретных вопросов. "Ребята и их родители поблагодарили главу ведомства за оказанное внимание. Они отметили, что слаженные действия директора и учителей в тот день помогли избежать большего количества жертв", - добавили в Следственном комитете.