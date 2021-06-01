В Канаде допустили комбинированное применение вакцин AstraZeneca, Moderna и Pfizer

ОТТАВА, 1 июня. /ТАСС/. Национальный совещательный комитет Канады по иммунизации одобрил комбинированное применение вакцин от коронавируса компаний AstraZeneca, Moderna и Pfizer. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном во вторник на сайте канадского Минздрава.

"Минздрав Канады публикует 1 июня 2021 года обновленные рекомендации Национального совещательного комитета Канады по иммунизации по взаимозаменяемости разрешенных [в стране] вакцин против COVID-19 (также это называется "смешанным графиком вакцинации"). Эти рекомендации основаны на текущих научных данных и мнении экспертов комитета", - отмечается в заявлении.

В комитете пояснили, что канадцы могут совершенно безопасно использовать для первой прививки один препарат, а для второй - другой, но с одной оговоркой. Так, лицам, сделавшим первый укол вакциной AstraZeneca, можно делать второй укол препаратами AstraZeneca, Moderna и Pfizer. Привившимся сначала Moderna или Pfizer вторую прививку можно делать только препаратами этих же двух компаний. Комитет дает рекомендации канадским властям относительно использования всех одобренных Минздравом вакцин.

Ранее Минздрав Канады сообщал о 28 случаях образования тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся препаратом, разработанным британско-шведской компанией AstraZeneca. По меньшей мере два человека умерли. Шесть регионов страны временно приостановили вакцинацию AstraZeneca.

14 декабря прошлого года в Канаде началась вакцинация населения от коронавируса. На данный момент в стране доступны вакцины американских компаний Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и британско-шведской AstraZeneca. Из них лишь Johnson & Johnson является однокомпонентной вакциной, остальные препараты требуют двух прививок. В Канаде на данный момент одну прививку от ковида сделали уже 65,9% населения старше 12 лет.