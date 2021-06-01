Мария Захарова завела канал в Telegram

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова создала свой Telegram-канал менее суток назад, за это время он уже набрал почти 18 тысяч подписчиков.

У дипломата также есть страница в Facebook, на которой она общается с подписчиками. В беседе с ТАСС Захарова призналась, что завести канал в Telegram ее уговаривали коллеги и знакомые.

"Сомнение было только одно - хватит ли время. Ведь все аккаунты в соцсетях я веду сама, - сказала она. - И вот, выкроив пару часов сегодня ночью, разобралась, наметила план и стартовала. Теперь вы знаете, чем я занимаюсь по ночам - придумываю новые проекты".

Вопрос о том, когда при таком графике она успевает спать, дипломат назвала скучным и отметила, что "раньше женщинам по-другому вопросы формулировали".