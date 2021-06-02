В Госдуме высказали замечания к законопроекту о тишине в домах ночью

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ высказал ряд серьезных замечаний по законопроекту о запрете на шум в многоквартирных домах в ночное время, претензии есть также у ФСБ и Экспертного управления президента РФ. Текст заключения комитета есть в распоряжении ТАСС.

На заседании во вторник комитет поддержал концепцию законопроекта. При этом, как отметила его председатель Галина Хованская (фракция "Справедливая Россия"), "законопроект не поддержан Экспертным управлением президента, высказаны замечания ФСБ и ГПУ (Государственно-правовое управление президента РФ)". Глава комитета предложила утвердить положительное заключение, но при условии "существенной доработки" проекта ко второму чтению.

Замечания комитета разбиты на восемь пунктов. В первую очередь указано, что "вопросы нарушения тишины и покоя граждан в ночное время не входят в предмет ведения жилищного законодательства". Помимо этого, правила пользования жилыми помещениями уже прописаны в гражданском законодательстве.

Согласно другому пункту, "текст законопроекта содержит большое количество оценочных и некорректных формулировок, толкование которых может быть различным в зависимости от определенных факторов". "Такие формулировки создадут неопределенность правовых норм и повлекут трудности в правоприменительной практике", - считают в комитете. Там также указывают на то, что инициативой не предусмотрено "соблюдение тишины в дневное время".

Еще одним замечанием является то, что субъектами в тексте выступают собственники помещений, "в то время как участниками жилищных правоотношений могут выступать собственники долей в праве собственности на помещение, члены семей собственников, в том числе бывшие, несовершеннолетние граждане и их представители". Собственниками помещений в многоквартирных домах могут быть и публично-правовые образования - Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, указывают в комитете.

В свою очередь присутствовавший на заседании комитета во вторник главный государственный жилищный инспектор РФ, заместитель министра строительства и ЖКХ Максим Егоров заметил, что "вызывает ряд вопросов механизм реализации данного документа", в частности, как штрафовать нарушителей, как оценивать шум, причиненный ущерб. По личному мнению Егорова, данную проблему следует решать комплексно, наводя порядок с нарушениями тишины и на территории вокруг дома.

О законопроекте

Законопроект был внесен группой депутатов-единороссов в мае прошлого года. Жилищный кодекс РФ предлагается дополнить новой статьей, согласно которой "собственник жилого или нежилого помещения в многоквартирном доме обязан обеспечить соблюдение прав и законных интересов граждан любыми лицами, допущенными" в принадлежащее ему помещение. Собственник должен "обеспечить соблюдение тишины в ночное время", требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований, установленных в законах или нормативных актах.

Отдельно указано, что "не допускается нарушение тишины в многоквартирном доме в ночное время". Временной интервал, в течение которого не допускается шум, устанавливается законом субъекта РФ.

Ожидается, что в первом чтении он будет рассмотрен Госдумой 8 июня.