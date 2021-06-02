Главным режиссером Росгосцирка назначили Елену Петрикову

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Заслуженная артистка России, актриса цирка и постановщик цирковых номеров Елена Петрикова назначена на пост главного режиссера Росгосцирка, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Династийная артистка цирка, выпускница ГИТИСа, постановщик цирковых спектаклей и номеров Елена Петрикова станет главным режиссером Росгосцирка", - сказали в пресс-службе.

Петрикова в свою очередь отметила, что в своей стратегии по развитию творческой составляющей Росгосцирка она намерена взять за ориентир лучшие отечественные и мировые практики, чтобы цирк шел в ногу со временем, но опирался на традиции. "Конечно, я волнуюсь, как и любой человек, начиная большое и новое дело. Но понимание того, в каком направлении нужно двигаться, у меня есть. Первоочередная задача - это создание ярких, интересных цирковых спектаклей", - процитировали ее в пресс-службе.

Генеральный директор государственной цирковой компании Сергей Беляков отметил, что давно знаком с профессиональной деятельностью Петриковой. "Она замечательный и очень талантливый режиссер, родилась в цирковой семье, и вся ее творческая биография связана с цирком. А главное, как мне кажется, она очень близка нам по духу. Уверен, что ее опыт, знания и энергия - это то, что сейчас необходимо компании", - привели его слова в пресс-службе.

Елена Петрикова родилась в цирковой семье. Уже в пять лет она впервые вышла на манеж, участвуя в клоунских репризах. Она работала во многих цирковых жанрах эквилибр, акробатика, танцы на лошади, джигитовка, жонглирование. Поставила более 20 цирковых номеров и спектаклей, среди которых - "Приключения итальянца в России" в Большом Санкт-Петербургском государственном цирке, цирковой спектакль "Небылица" и другие.

Петрикова занимала должности помощника художественного руководителя Большого Московского цирка и исполнительного продюсера Всемирного фестиваля циркового искусства "Идол", при этом оставаясь действующей артисткой в жанрах джигитовки на лошадях и тройной трапеции.