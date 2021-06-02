В России выявили 8 832 случая заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 832, до 5 090 249. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,17%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Чукотском автономном округе (0%), в Еврейской автономной области (0,02%), в Республике Тыва (0,04%).

В частности, за сутки было выявлено 828 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 761 - в Московской области, 160 - в Ростовской области, 151 - в Нижегородской области, 137 - в Воронежской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 265 383 человека.

Число выздоровевших и умерших

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 020. Всего уже выздоровели 4 702 599 человек.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 92,4% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 000 пациентов в Санкт-Петербурге, 733 - в Московской области, 265 - в Ростовской области, 244 - в Республике Саха (Якутия), 133 - в Воронежской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 394 против 372 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 122 267 человек.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,4%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 36 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 18 - в Нижегородской области, по 16 - в Ростовской и Самарской областях, 15 - в Воронежской области.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 842, до 1 186 481.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,24%. Днем ранее было выявлено 3 669 случаев.

За сутки в Москве зарегистрировали 60 смертей из-за коронавируса, их общее число составило 20 237, следует из сообщения штаба.

По выздоровлению выписали 2 567 пациентов за сутки, за все время выздоровели 1 067 425. В настоящее время в столице продолжают лечение 98 819 человек.