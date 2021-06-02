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Попова заявила, что в России вакцинация от коронавируса добровольная

У государства сформирована четкая позиция, отметила глава Роспотребнадзора

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Вакцинация от коронавирусной инфекции в РФ является добровольной. Об этом напомнила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Четкая позиция государства сформирована, она озвучена неоднократно. Также буквально несколько дней назад [президент РФ] Владимир Владимирович Путин еще раз обратил на это внимание. У нас добровольная вакцинация против ковида. У нас закон об иммунопрофилактике, который не предусматривает обязательную вакцинацию", - сказала Попова, выступая в Совете Федерации.

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РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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