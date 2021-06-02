Первая в 2021 году смена форума "Таврида" началась в Крыму

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 июня. /ТАСС/. Первая в этом году смена форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" началась в среду в Крыму, впервые четверть ее участников - люди с ограниченными возможностями здоровья.

"Сегодня у нас открытие первого заезда - это арт-школа (особый формат смен "Тавриды" - прим. ТАСС) для молодых профессионалов, творцов. Представителей креативных индустрий с инвалидностью. Мы впервые собрали это сообщество. Это будет не инклюзивная арт-школа, она будет настоящая, тавридовская, про будущее", - сказал на открытии смены руководитель арт-кластера "Таврида" Сергей Першин.

По данным пресс-службы, 70 из 260 участников арт-школы #мывместе - люди с ограниченными возможностями здоровья. Образовательная программа пройдет по пяти направлениям: музыка, хореография, театр и кино, арт и медиа. Участников ждут мастерские и сессии с экспертами в сфере культуры и искусства.

На воркшопе "Здесь и сейчас. Искусство и технологии" выступит заслуженная артистка России, певица Диана Гурцкая. Также спикером арт-школы станет Ксения Безуглова, обладательница титула "Мисс мира - 2013" среди девушек на инвалидных колясках. Одну из творческих встреч с участниками проведет Олег Аккуратов, знаменитый незрячий пианист, джазовый импровизатор.

"Важно, чтобы участники арт-школы понимали, что нельзя сдаваться в начале пути. На "Тавриде" они приобретут новые знания, навыки, знакомства. Все это станет хорошей базой для будущих проектов", - приводит пресс-служба слова Аккуратова.

По информации оргкомитета, во время арт-школы участники пройдут кастинг и под руководством режиссера создадут творческие номера, которые войдут в программу фестиваля "Таврида.арт" с 8 по 12 сентября. Также запланирована съемка документального социального видеопроекта о жизни героев с ОВЗ, их поиске успеха и победах. В рамках арт-школы состоится и традиционный грантовый конкурс, который проводится Росмолодежью; его участники смогут получить финансовую поддержку до 1,5 млн рублей на проекты по направлениям: "Инициативы творческой молодежи", "Добровольчество", "Укрепление семейных ценностей", "Развитие социальных лифтов", "Молодежные медиа", "Патриотическое воспитание".

О "Тавриде"

Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. В настоящее время он проводится недалеко от Судака. В бухте Капсель строится арт-резиденция "Таврида" - комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить там мероприятия в любое время года.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.