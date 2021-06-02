Заболеваемость COVID-19 в мире достигла трехмесячного минимума

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Темпы распространения коронавирусной инфекции продолжают снижаться: за истекшие сутки, согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), было выявлено около 353 тыс. новых случаев заражения. Это является минимальным суточным значением за последние три месяца - 2 марта сообщалось о 306 тыс. заразившихся, 3 марта - о 356 тыс.

Наряду с заболеваемостью снижается и смертность: 1 июня ВОЗ проинформировала о 8 тыс. умерших из-за коронавируса, что стало самым низким показателем с апреля.

Всего за минувшую неделю заболеваемость снизилась на 15%, смертность - на 7%.

ТАСС проанализировал ситуацию в наиболее затронутых инфекцией странах.

Заболеваемость

В Индии за последние сутки выявили 132,7 тыс. заразившихся, что стало минимумом с 9 апреля. В мае этот показатель несколько раз превышал отметку 400 тыс., после чего началось его снижение. Однако на данный момент Индия по-прежнему опережает все остальные страны по уровню заболеваемости. По общему количеству инфицированных за время пандемии (28,17 млн человек) она занимает второе место в мире.

Близкой к максимальным значениям остается заболеваемость в Бразилии, где выявляют более 70 тыс. случаев заражения в сутки. Всего в стране ковид был диагностирован у 16,62 млн жителей, это третий показатель в мире.

В Аргентине в день регистрируют уже более 30 тыс. случаев заражения, чего не фиксировалось с начала пандемии. В Колумбии накануне заболеваемость достигла максимума - почти 26 тыс. новых инфицированных.

В США фиксируют по 20-25 тыс. случаев заражения в сутки, что примерно соответствует уровню годичной давности и почти в 20 раз ниже пиковых значений января этого года. При этом Штаты все еще занимают первое место в мире по общему числу инфицированных (33,28 млн).

Серьезное снижение заболеваемости наблюдается почти во всех европейских странах. Во Франции в последние дни выявляют менее 10 тыс. заразившихся, в ноябре прошлого года этот показатель превышал отметку в 60 тыс. В Германии регистрируют 5-7 тыс. инфицированных в сутки против примерно 30 тыс. в апреле этого года. В 10 и более раз снизилась заболеваемость в Испании, Италии, Польше и Чехии. Несколько выбивается из общей тенденции Великобритания, где в мае выявляли менее 2 тыс. случаев заражения в сутки, но в последние дни показатели превысили отметку 3 тыс.

Почти в 10 раз по сравнению с апрелем снизились суточные показатели в Турции, где сейчас регистрируют около 6-7 тыс. заболевших в день. В Иране они опустились почти в 2,5 раза, до 10 тыс. в сутки.

Смертность

Больше всего летальных исходов в сутки регистрируют сейчас в Индии, Бразилии и США. Так, в Индии ежедневно умирают порядка 3 тыс. человек, в мае этот показатель превышал 4,3 тыс. В Бразилии смертность держится на уровне около 2 тыс. умерших в сутки, но в апреле их было вдвое больше. В США регистрируют по 500-700 летальных случаев каждый день по сравнению с 4 тыс. в начале года.

Смертность достигла максимума в Колумбии и Аргентине, где каждый день умирают сейчас более 500 жителей. В Мексике, где фиксируют 200-300 смертей в сутки, власти скорректировали информацию по общему количеству умерших. Согласно опубликованным во вторник данным, за период пандемии в стране умерли 227,8 тыс. человек, это четвертый в мире показатель после США, Бразилии и Индии.

В Великобритании вторник стал первым за все время пандемии днем, когда не было зарегистрировано ни одного летального исхода. Максимальные показатели смертности фиксировались в январе этого года (около 1,3 тыс. смертей в сутки).

Значительное снижение смертности наблюдается и в большинстве других европейских стран. В Германии и во Франции, где показатели достигали 1,2 тыс. летальных случаев в сутки, сейчас они держатся на отметке 200-150. В Польше и Италии умирают около 100 человек в день, в Испании при этом регистрируют менее 10 смертей.

В Иране, где в апреле смертность достигла пика в 500 летальных случаев в сутки, сейчас умирают менее 200 человек. В Турции смертность снизилась с 350 до 120-130 летальных исходов.