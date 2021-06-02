В Хабаровске на музыкальном марафоне в честь Дня молодежи выступят Бутусов и "Кипелов"

ТАСС, 2 июня. Музыкальный семичасовой марафон "Рок над Амуром" с участием музыканта Вячеслава Бутусова и музыкальных рок-групп "Чиж и Со" и "Кипелов" пройдет в Хабаровске в День молодежи. Также на сцену выйдут еще четыре дальневосточных коллектива, сообщает пресс-служба правительства края.

"В День молодежи в Хабаровске состоится семичасовой музыкальный марафон "Рок над Амуром". На одной сцене на парковке "Арены Ерофей" в Хабаровске выступят три легенды отечественной музыки, воспитавшие несколько поколений - группа "Кипелов", Вячеслав Бутусов, лидер культовой группы "Наутилус Помпилиус", и группа "Чиж и Co", - говорится в сообщении.

Так же сообщается, что с приезжими знаменитыми артистами, участниками концерта станут известная на Дальнем Востоке группа Starkillers и три перспективных дальневосточных коллектива, выбранных в результате строгого конкурсного отбора, который пройдет с 3 июня по 13 июня в два этапа. Первый этап - онлайн голосование, по результатам которого отбор пройдут шесть коллективов, во втором этапе три лучших коллектива определит жюри в составе известных российских музыкантов артисты, музыканты и деятели музыкальной индустрии со всей России. Три лучшие команды, победившие в упорной творческой борьбе, станут участниками фестиваля "Рок над Амуром".

"Организаторами фестиваля выступает одно из крупнейших концертных агентств России NCA, которое проводит более 100 концертов в год. Среди проектов NCA: самые масштабные фестивали России, в том числе фестиваль "Простор", проходивший в Хабаровске и Владивостоке", - отметили в пресс-службе правительства края.

Организаторы фестиваля отметили, что во время семичасового марафона будет уделено внимание безопасности и соблюдению мер индивидуальной защиты: в свободном доступе будут санитайзеры и пункты с бесплатной выдачей защитных масок. Общая площадь открытой фестивальной площадки - более 35 тыс. квадратных метров, что позволит гостям фестиваля соблюдать социальную дистанцию.

День молодежи - национальный праздник молодых людей, дата отмечается в Российской Федерации ежегодно 27 июня.